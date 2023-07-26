每個人的感情觀都不同，有些人當信任對方時，會把伴侶介紹給身邊親朋好友認識，甚至掏錢給對方花，《摘星工廠》運勢專欄指出，金牛座、巨蟹座、獅子座若願意為伴侶花錢，代表已經獲得信任並放下戒心。

▍金牛座

說到小氣，金牛座很容易成為箭靶。很有金錢觀，擅於理財的金牛座，會很反感跟人有金錢糾紛！認為自己辛苦賺來的錢，憑什麼要給對方花？對方有手有腳，為何不自己賺？所以若想知道是否已讓他們放下戒心，就看捨不捨得給對方花錢。

▍巨蟹座

愛情中的巨蟹座，常被冠以「奉獻者」的名號，當他們愛得失去自我時，就容易掏心掏肺和掏錢包，並且伴侶的任何要求都會答應，彷彿失去了思考能力，不過這是特殊情況！大多數的巨蟹座，在無法完全肯定對方之前，是不會輕易把錢交給對方花的。

▍獅子座

「屬於我的，沒理由不能給出去」，特別有領主意識的獅子座，在金錢方面也是如此。獅子座是大方的金主，也是受人愛戴的散財童子，但可別因此小看豪爽的獅子座，他們並不傻！可能會為了謀事，或是認定對方是可靠的人，獅子座才願意從口袋中掏出金錢。