有些人天生自信大方，舉手投足都散發魅力，也有人個性較自卑，總是擔心被人看不起。《搜狐網》命理專欄分享，天蠍座、射手座、處女座最怕被人看不起，他們的個性中都隱藏著一些自卑，進而導致自尊心很高、很強，渴望被人肯定、獲得他人的認可，所以面對任何事都會用盡全力，希望大家能夠看到他們的努力與實力。

▎天蠍座

天蠍座看起來高冷、不近人情，其實很孤單，但內心又極度敏感、害怕受傷害，只能期待別人主動接近自己，加上他們的自尊心很強，討厭被別人看不起或用冷眼看待，所以幾乎不做沒有把握的事，且只要交代給他們的事情，就一定會盡全力做到最好，藉此誓死捍衛自己的尊嚴。

▎射手座

射手座外表開朗自信，內心卻隱藏著自卑，很容易覺得自己不如別人，害怕和別人比較，因此總是活在自己的世界裡，來掩飾心中的自卑；此外射手座的自尊心也很強，從小就對自己有很高的要求，最害怕的就是別人的否定，不希望有人看不起自己，所以經常做出一些行動，想要獲得別人的認可。

▎處女座

處女座是完美主義者，任何事都會用心做到最好，而背後的原因就是心中的自卑在作祟，覺得自己不如人，才會更拚命地把事情做到更好，以免別人看不起自己。處女座的自尊心也很高，習慣了被人追捧的生活，最討厭別人冷眼看待自己，所以總是盡力地爭取表現，讓自己成為最優秀的那個人。