即使再怎麼獨立自主的女人，一旦陷入戀愛後，有時會想化身成小女人依靠在伴侶身旁，《小鐵星座》運勢專欄指出，巨蟹女、雙子女、射手女、金牛女最喜歡黏著對方，總是想要無時無刻和伴侶膩在一起做任何事情，才會感覺到幸福。

▍巨蟹女

巨蟹女敏感多疑，沒安全感，希望伴侶能經常陪伴在身邊，即使是生活中的大小事，一定要和對方分享。另外，平時也會掌握伴侶的行蹤，任何事物都想知道得一清二楚，就是黏著才會感覺到幸福。

▍雙子女

雙子女喜歡和伴侶相處在一起，若一天沒見到就感覺如隔三秋，她們沒辦法容忍伴侶長時間消失，所以只要雙子女一有空，第一件事情肯定是要找對方，並緊緊的依靠在身邊。

▍射手女

射手女平時也不算特別黏，但在空閒時間，會想要伴侶陪著，例如一起吃飯、看電影等，因為她們認為，和伴侶一起去做同樣喜歡的事情，才是最幸福甜蜜的。

▍金牛女

金牛女雖然不擅於表達想法，但實際上，內心卻十分火熱的，戀愛後，她們會巴不得每天都和伴侶在一起，就算什麼都不做，看著對方都會開心。金牛女嚮往戀愛時可以為伴侶做很多事，便會開始著手規劃著，讓她們感到非常滿足。