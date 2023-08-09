嫉妒是人的一種情感表現，而當出現良性競爭時能激勵別人成長，但若是偏激一些有可能會因此不小心傷害對方，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女座、牡羊座、獅子座嫉妒心極強，他們無法忍受別人搶奪自己的光彩，進而利用一些方法扳回主導權。

▍處女座

處女座自我要求高，一直認為自己是最優秀的，怎能接受不如人的事實呢？假如看見別人在某些方面比自己更傑出，他們會充滿嫉妒之心。表面上處女座不會講出來，但私底下會生悶氣，並且活得壓抑、活得心累。

▍牡羊座

牡羊座天生喜歡爭強好勝，認為只有自己能成為王者，任何人都無法奪走！但假如遇到比自己強的對手，牡羊座的嫉妒之心一定會抑制不住。個性直率的牡羊座，會找不時的嘲諷對方，並且找機會扳回一些分數。

▍獅子座

傲嬌的獅子座一直有種優越感，總認為自己是頭號人物，一旦被人比下去，哪怕只是芝麻小事，也會心生嫉妒。當心中的平衡被打破了，獅子座會覺得十分惆悵，而這對自尊心強，不喜歡被冷落的他們來說無法忍受，怎麼樣也要搶回主導權！