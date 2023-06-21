台中市敬老愛心卡每月補助1000元點數，民眾可用在交通、醫療、運動等項目，但不能用來搭台鐵，過去市議員們一再要求市府開放，台中市長盧秀燕今天表示，台鐵已把讀卡機裝設好，7月1日起持敬老愛心卡可搭台鐵，單趟上限30點，起訖點要有一站在台中。

盧秀燕說，敬老愛心卡這麼多年沒辦法搭台鐵是因沒有讀卡機，地方議員、立委共同發聲希望台鐵趕快加裝設備，目前台鐵已經把讀卡機裝好了，7月1日開始持有台中敬老愛心卡的長輩可以持卡搭台鐵。

盧秀燕說，台中市敬老愛心卡每趟次可抵扣30點（元），按照長者搭乘半價計算，本市長者30點可搭到苗栗（北）、彰化（南），起訖端有有一處是在台中境內即可，因65歲以上長輩搭台鐵有半價優惠，30點等於60元票價，在台中境內幾乎不用錢。

盧秀燕也特別提醒，敬老愛心卡一定要本人使用，若借給別人使用會觸法，民眾要特別注意。社會局長廖靜芝說，敬老愛心卡除65歲以上長者外，部分身心障礙者跟原住民也可申請，已申請的約59萬張，占可申請比例9成。

民進黨市議員陳雅惠表示，樂觀其成。她指出，台中市敬老愛心卡，近3年來使用率都未達8成，感謝市府聽到長輩的心聲與需求，希望擴大使用範圍，適用全額補助看診掛號費與計程車資，增加便利性。