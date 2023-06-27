嘉義市補助弱勢學子寒暑假70元餐券，市府教育處今天宣布推出紙本餐券改為刷卡，7月3日啟用「寒暑假數位化飽餐券」，學生持「嘉e卡」到合作的愛心商店及4大超商「嗶」卡取餐更便利，有5所國中小先試辦，明年寒假全面實施。

今天「寒暑假數位化飽餐券」啟用儀式在全家便利超商嘉義仁義店舉行，嘉義市政府教育處長林立生代表黃敏惠市長出席。

嘉義市政府教育處長林立生今天宣布寒暑假學子飽餐券數位化。（廖素慧攝）

林立生表示，黃敏惠市長重視孩子吃飽、受好教育，嘉義市目前有2367名低收、中低收、家庭突發因素或家庭經濟困難等學生，市府守護孩子不漏接，寒暑假不論學生是否到校，都能吃到午餐，將寒暑假餐券給合科技數位化，讓孩子領餐更方便。

嘉義市政府推出寒暑假學子飽餐券數位化，學生持卡嗶後可取餐。（廖素慧攝）

而透過「嘉e卡」家長可用APP得知孩子的兌餐紀錄，學校端也可透過大數據管理，掌握學生的領餐情形，家長及學校能適時關心，提供必要協助。

林立生說，這次數位化午餐券有大業、蘭潭及北興3所國中、崇文及育人2所國小先試辦，初估這5所學校有約20家配合的愛心商店及超商，將為店家導入POS機台，規畫明年寒假讓全市28所國中小弱勢學生午餐券全面數位化。

嘉義市政府推出寒暑假學子飽餐券數位化，市議員也肯定。（廖素慧攝）

全家便利超商仁義店當選今年嘉義市愛心店家，店長簡羽梃說，該店配合辦理寒暑假午餐券多年，餐券升級數位化之後，相信會更方便使用，也期待串連店家，讓社會安全網更牢固。

嘉市府教育處表示，2021年7月便率先全國將午餐券金額由每餐50元調高至70元，讓學生的選擇更多元，此次與一卡通票證股份有限公司合作，讓嘉e卡的功能升級，也能點餐。