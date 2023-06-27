大台北地區計程車起跳運價於4月從70元調至85元，台北市社會局配合提高敬老、愛心悠遊卡搭乘補助，最高補助由原先50點提高至65點，而自7月起也可使用於台鐵，額度30點，起迄站必須有一站為台北，並預計有望於下半年納入經國七海文化園區。
國民黨台北市議員李芳儒於議會民政委員會中，關心敬老愛心卡的使用範圍。社會局長姚淑文回覆，於7月1日起，台鐵加入敬老愛心卡，額度30點，起迄站其一必須要是台北，花東則還有11站還沒建置完成，待台鐵通知，等於長者搭乘台鐵本就有半票優惠，北市再額外補助30元。
她指出，敬老愛心卡則可使用於北北基公車、雙北捷運、YouBike和計程車，機捷也有半票。預計下半年有望納入經國七海園區，目前系統還在建置中。
另，國民黨台北市議員陳炳甫提案，疫情關係造成通貨膨脹，計程車起跳價也調漲，敬老愛心點數應該符合現實狀況，由原先480點增加為550點。也許調幅可以不用到70點，但還是需要提高，反正目前480點並沒有全數用完，不會造成市府額外支出。
姚淑文說，敬老卡有5％使用者用罄點數，愛心卡則為7％，雖然確實有通膨問題，但公車和捷運都沒有漲價，計程車扣點額度則從50點提升到65點，是否需要整體提升敬老愛心卡點數，還需要研議。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。