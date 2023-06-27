大台北地區計程車起跳運價於4月從70元調至85元，台北市社會局配合提高敬老、愛心悠遊卡搭乘補助，最高補助由原先50點提高至65點，而自7月起也可使用於台鐵，額度30點，起迄站必須有一站為台北，並預計有望於下半年納入經國七海文化園區。

國民黨台北市議員李芳儒於議會民政委員會中，關心敬老愛心卡的使用範圍。社會局長姚淑文回覆，於7月1日起，台鐵加入敬老愛心卡，額度30點，起迄站其一必須要是台北，花東則還有11站還沒建置完成，待台鐵通知，等於長者搭乘台鐵本就有半票優惠，北市再額外補助30元。

她指出，敬老愛心卡則可使用於北北基公車、雙北捷運、YouBike和計程車，機捷也有半票。預計下半年有望納入經國七海園區，目前系統還在建置中。

另，國民黨台北市議員陳炳甫提案，疫情關係造成通貨膨脹，計程車起跳價也調漲，敬老愛心點數應該符合現實狀況，由原先480點增加為550點。也許調幅可以不用到70點，但還是需要提高，反正目前480點並沒有全數用完，不會造成市府額外支出。

姚淑文說，敬老卡有5％使用者用罄點數，愛心卡則為7％，雖然確實有通膨問題，但公車和捷運都沒有漲價，計程車扣點額度則從50點提升到65點，是否需要整體提升敬老愛心卡點數，還需要研議。