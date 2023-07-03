今日是南高屏999通勤月票上路後遇首上班日，民眾持卡通過月票專用車站，一旁有台鐵局人員提供協助。（崔正綱攝）

TPASS南高屏999月票1日上路，今日是上路後首上班日，台鐵局派人員在閘門外協助，雖然月票已上路2天，但還是有民眾出現未開卡不能通過、走錯閘門遭扣款問題，後由站務人員協助處理。交通局表示，月票上路2日，已售出逾7000張月票，另外專用閘門數不足、僅支援實體卡，未來台鐵局將陸續增加閘門、擬增設QR掃描，提供手機月票者使用。

南高屏999通勤月票方案1日上路，適用三縣市內台鐵、捷運、輕軌、市區客運(含公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)及渡輪(鼓山-旗津、前鎮-中洲)，打造南臺灣三大縣市便利生活圈，更是全台提供最多元運具服務的通勤月票。

交通局表示，自從月票1日上路後，截至昨日已售出逾7000張，購買月票通勤的謝姓男子表示，平常會搭火車、捷運通勤，此次399月票納入台鐵，將能省下許多通勤費用，笑稱是小確幸「吃飯可以加料了！」

今日是月票納入台鐵後，首次上班日，高雄車站也出現許多通勤人潮，台鐵局安排人員在月票專用閘門口提供協助、解惑。雖然月票已開賣2日，但還是有民眾持月票卻沒有走月票專用通道進出，走錯閘門報扣錢、當初預先購買月票確未開卡，導致被堵在閘門外，所幸經由站務人員協助下，排除狀況。

另外，有民眾抱怨如月票專用車道僅進出各1，共2閘門太少，呼籲增加閘門避免人潮過多導致排隊、閘門僅支援實體卡，對使用QR掃碼月票者不便。

對此，交通局表示，後續台鐵局會增設月票閘門通行，擬增設QR掃描機，提供掃描QR碼進出。

交通局呼籲，使用通勤月票方案的市民朋友於ＭeNGo網站或APP新購或續約月票後，使用前須至捷運各車站服務台、7-11 ibon或台鐵TPASS服務處(台南、新營、屏東及潮州車站)及台鐵三等站以上進行過卡設定，才能免費搭乘；相關套票訊息、TPASS與月票販售通路可於MeNGo APP、官網(https://men-go.tw/＃/)或交通局官網(https://www.tbkc.gov.tw/)查詢。