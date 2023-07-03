國民黨總統參選人、新北市長侯友宜拋核一重啟，台電稱「核一乾貯設施完工10年，因新北市府卡關無法使用。」新北市政府表示，台電申請水保計畫卻不按圖施工，被新北市查到違規只好提出變更設計計畫。經土木技師公會提出專業修正意見，計畫送了13次都不修正，以致無卷可審，批台電混淆視聽，自己把自己卡住。

新北市政府表示，新北市早已於2018年發函將「核能一廠用過核燃料中期貯存計畫水土保持計畫」及附件全部檢還台電，現今新北市尊重法院判決，惟台電卻遲遲不補送水保計畫來核定，造成無卷可審，請問台電是要新北市核定天書嗎？現在反稱市府卡關，實為倒果為因，顯然未重視高放射性核廢料貯存安全之改善。

至於核能二廠室外乾貯工程的「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，市府已尊重最高行政法院判決，於今年6月初逕為核定核二「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，期限為2019年至2021年3月31日，但台電仍需依規定向環保局提出變更施工日期，才可依逕流廢水削減計畫執行。此外，市府亦同步提醒台電公司應儘速申請展延，以免延誤施工進展。

新北市核安監督委員會針對核電廠高階核廢料貯存問題，多年來歷經多次會議，彙整專家學者之意見向台電提出應將核廢料乾貯存設施採室內貯存方式設置，以解決社會大眾對室外乾式貯存設施的質疑。

行政院前院長林全更曾在2016年正式允諾「會請經濟部督促台電提出計畫，盡快把乾式貯存場從露天改為室內。」但至今已時隔7年，台電長期漠視國外經驗、專家學者建議及在地民眾深切疑慮，現在還在爭執室外乾貯工程的各項爭議，混淆視聽，只能說，台電公司自己把自己卡住。

市府表示，侯市長強調「安全、穩定、減碳」是能源政策的三大原則，在核安妥善處理下，從未排除核能為其能源政策選項。有鑑於中央政府非核家園再生能源政策鐵定跳票，為讓我國2050年淨零碳排政策與世界接軌，重新調整能源配比，有其急迫性及必要性。

基此，侯市長主張核二、三廠以延役為目標，核一廠在經過專家評估及檢測安全的情況下，能啟動就再啟動。至於台電指出，核一廠已進入除役階段，因輸電線路與氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備已不具發電條件。

但據清大原科中心主任葉宗洸表示，核一廠主要設備、組件具備，一直處於維護狀態，只要經專家評估並通過國際標準安全檢測，只要再採購新燃料，核一廠再啟動的可行性相當高。