每個人的底線都不為相同，而當伴侶一而再再而三的不聽勸言或屢次不改，便會產生出分手念頭，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座想放棄對方的最後底線，其中獅子座懷疑對方能力或期待失望才會想離開；天秤座覺得和伴侶失去默契，不再無話不談；天蠍座則是認為三觀不合對感情是極大傷害。

▍牡羊座

牡羊座會放棄，一定是對方沒有讓他們感覺到絲毫快樂，或帶來的麻煩比歡樂更多，沒有實際上的好處，牡羊座也會失去愛下去的毅力。

▍金牛座

金牛座會放棄一定是因為對方太會花錢，哪怕花的不是他們的錢，以後就是要和對方一起過日子，而這樣大手大腳的花錢，金牛座看著也覺得慌。

▍雙子座

雙子座會放棄，一定是對方對他們的關心不夠有很大的關係，雙子座天生敏感多疑，對方卻不停忽略他們的感受，就只好去尋找新的安慰。

▍巨蟹座

巨蟹座會放棄，一定是感受到對方沒有一心一意在他們身上，認為對方勢必還有自己放不下的人，或無法放棄的夢想需要去闖蕩，都會讓巨蟹座萌生放手的念頭。

▍獅子座

獅子座只有在對對方的一些能力產生質疑，或期待徹底失望時才會放棄，換而言之，要不是對方止步不前，要不是他們進步太快，獅子座都會忍著愛下去。

▍處女座

處女座一定是發現了對方有說謊嫌疑，才會狠心不再繼續愛，若有誤會需盡快解釋清楚，不然他們就會默默的轉身離開。

▍天秤座

天秤座會放棄，是因為覺得和對方失去了最初的默契，雙方不再無話不談，甚至很多時候都是無話可說的狀態，食之無味棄之可惜，他們寧願分手。

▍天蠍座

天蠍座會放棄想必是因為雙方的三觀不合，他們覺得這樣，簡直是對感情最大程度的傷害，就算交往久了也無法步入婚姻。

▍射手座

射手座會放棄很正常，不需自責，其實很多時候他們連自己愛誰都不知道，也時常分不清新鮮感和好感的區別，會愛多久也是個未知數，認為只需享受當下就即可。

▍摩羯座

摩羯座會放棄的話，一定是因為對方的話語刺傷他們的心，可能是挖到過往的傷痛，而有些傷害一旦造成，也就無法挽回了。

▍水瓶座

水瓶座會想放棄是因為發現對方身上無法忍受的陋習，他們不會明說，而是悶不吭聲退出對方的世界，連一個改進的機會都不給，認為不合就散！他們不想改變任何人。

▍雙魚座

雙魚座會放棄可能是因為聽了別人的挑撥，他們耳根子很軟，若對方還過於自我忽略他們感受，就會讓雙魚座更加堅定放棄的心態。