Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，最新一集邀請臺北流行音樂中心董事長、金獎音樂製作人黃韻玲以及金曲獎最佳製作人陳建騏，黃韻玲更揭露趙傳的金曲〈我很醜，可是我很溫柔〉是從垃圾桶撿回來的遺珠故事。

黃韻玲提到，詞曲創作在每個時代都有不一樣的變化，各個階段每家唱片公司有各自不同的文化跟操作，她小時候在滾石開唱片製作案就像在戰場，你爭我奪，去爭取製作專輯的機會，但最後獲得勝利的人卻被老闆打槍：「沒有一首歌可以當主打歌！」最後沒有退路，只能去拜託李宗盛大哥寫出一首主打歌。

黃韻玲印象最深刻的是〈我很醜，可是我很溫柔〉，當時公司要開趙傳的製作案，有同事告訴她收來的歌詞公司好像都沒有滿意的，但她很喜歡去找「遺珠」，有時候沒被看見的歌詞就像是未經琢磨的鑽石，只有細細品味就能看見閃耀的光芒，當時她就去會議室的紙類回收桶裡去翻找到〈我很醜，可是我很溫柔〉的歌詞，她一看到歌名完全就浮現了趙傳的歌聲，後來這首歌也成為了趙傳的經典名曲。

葛大為詢問，怎麼樣的歌詞對製作人來說是好的？陳建騏表示，他會從歌詞文字去感受自己有沒有被打動，再去想像歌手唱這首歌的樣子是否會被感動，歌詞能否跟歌手本身的狀態及生活契合，人歌合一是很重要的，所以他覺得寫歌詞非常難，也不擅長歌詞創作的部分，雖然他的音樂作品不計其數，可是在他音樂生涯裡，真的完整參與作詞的只有一首歌，那首歌叫做〈犀牛〉。

黃韻玲則認為，歌詞本身要有記憶點，要有「鉤子」，可能有人會認為現在的音樂多元化，大家歌詞都很直白、暢所欲言，不需要鉤子了，但黃韻玲覺得歌詞都還是需要鉤子的，以前唱片公司老闆跟她說，鉤子的重要性在於，只要那句歌詞有鉤中，就會不由自主地想去唱片行買這個歌手的專輯。更多精彩訪談內容都在Hit Fm聯播網13日播出的《同行相記》裡。