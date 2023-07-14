韓國選秀節目《BOYS PLANET》已在4月播畢，被視為2大遺珠的尹鐘佑與JAY從98位參賽者中，分別獲得第10名及第18名的成績，雖然未能成為出道組「ZEROBASEONE（ZB1）」的一員，但JAY壓倒性的歌唱實力以及尹鐘佑精湛的舞技都令人相當難忘，2人也將於8月12日攜手來台舉辦見面會。

門票分為A區$3880／B區 $2880／身障區 $1940，主辦單位也向韓方力爭取7大福利，除了只要購票就可以參加「Hi-Touch會」與獲得「台灣限定小卡組」、「台灣場限定海報」之外，還有「簽名會」、「合照（5人／組）」、「親筆簽名海報」以及「親筆簽名拍立得」等好禮，幾乎是只要買票就人人有獎的等級。

「2023 JAY CHANG FANMEETING [Shine On Me] IN TAIPEI」將於8月12日下午14點在三創Clapper Studio開演，門票將於本周日（16日）下午17點開賣 ；「2023 YOON JONGWOO FANMEETING [l’m Yours] IN TAIPEII」將於8月12日晚間19點30分在三創Clapper Studio開演，門票將於本周日（16日）下午13點14分開賣，更多活動相關詳情可洽主辦單位ON INN ASIA。