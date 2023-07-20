國民黨將在本月23日舉辦全代會，正式提名新北市長侯友宜為總統參選人。不過近日有名嘴推測，723之後若侯友宜的民調仍不振，此「信號一亮」，高雄市前市長韓國瑜可能就會有所動作，引發外界揣測。對此，國民黨立委參選人李明璇說，自己曾發訊息給韓國瑜，對方清楚說明自己在2024大選扮演的角色為何。

李明璇今（20）日接受《中天新聞》專訪時表示，沒有任何人可以代表韓國瑜發言，她還提到，自己曾發訊息給韓國瑜，「韓市長清楚地告訴大家，他的角色就是當啦啦隊，全力幫助國民黨重返執政。」

對於國民黨的情況，李明璇坦言，台面下大家都很亂，因為侯友宜民調高不起來，一直都有很多雜音，藍軍的基本盤無法歸隊，不過她也指出，換侯基本上沒太大可能性，現在最不該討論的就是換侯，侯也許某些地方不盡人意，但大家一直喊換掉他、然後亂成一團，真的有點不太公平。

李明璇認為，如果藍營各方勢力整合到位，侯友宜還是沒有任何起色，才有討論下一階段的必要，當前若對於黨提名的候選人覺得不夠力、看了不順眼，大家應該要先拿出勇氣，好好地做出檢討。