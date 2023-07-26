2024總統大選競爭激烈，《美麗島電子報》今(26日)公布最新民調，國民黨總統參選人侯友宜在全代會後，微幅上漲2.8個百分點來到19.9%。前立委郭正亮繼先前說8月15日左右，兩岸會因為副總統賴清德訪美發生大事，侯友宜要做好應對準備；他今也預測，8月會發生的「大事」，可能是中國大陸解放軍逼近24海浬、不只是越過中線，因為中共軍演一定會比總統蔡英文訪美時再更進一步，表現力度給美國看這條就是「紅線」。

郭正亮過去曾指出，「戰爭與和平」的兩岸議題是國民黨2024選戰的神主牌之一，也曾說「8月15日一定會出現大事」，副總統賴清德過境美國時一定會引發中國大陸做出反應，侯友宜要有所準備，想清楚要怎麼回應。

郭正亮今在中天節目《綠也掀桌》預測，8月中旬，賴清德過境美國時，中國大陸解放軍可能會逼近24海浬、不只是越過中線。因為大陸是表現給美國看，不是給台灣看，中國駐美大使謝鋒也已經在美國放話，只要賴清德來美國，中國必然有動作，加上現在中美關係不好，中國不可能退讓。

郭正亮解釋，中國大陸的作法，一定是會比上一次總統蔡英文會見美眾議院議長麥卡錫時更進一步，軍演的佈局一定是要再進一步，軍演、戰爭是不可逆的機器，只會再往前壓，那就會進入24海浬。

他指出，因為陸方上一次已經在24海浬鄰接區的邊緣，這次一定是在邊緣上做動作，可能還會有別的動作，目前並不知道，但中國大陸一定會表現出一個力度，讓美國知道這是「紅線」。

對於選情影響，郭正亮認為，民進黨很習慣在這個議題上做文章，大家都知道民進黨會怎麼反應，包括批評中共打壓、批評他黨親中等等，可是今年民眾不一定會這樣想，就看柯文哲、侯友宜有沒有辦法把這件事情從危機變成轉機。

但郭正亮對侯、柯的反應坦言「我沒有信心」，因為這要對議題相當了解，要回應的恰到好處，可能前總統馬英九和國民黨的幾個人可以處理這個議題，但要有所準備。