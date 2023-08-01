【全程字幕】傳韓國瑜喊9月前要有備案 朱立倫秒嗆記者：這你說的吧 @ChinaTimes

有媒體報導指出，前高雄市長韓國瑜在全代會前跟國民黨主席朱立倫說，如果國民黨總統參選人侯友宜的民調9月沒有起來的話，國民黨要有備案。對此，朱立倫駁斥這是無謂的放話，對韓是傷害、對挺侯的也是傷害；他並透露已經看到內參民調，稱目前侯友宜已經追上民眾黨總統參選人柯文哲，並和民進黨總統參選人賴清德差距非常小。

朱立倫今日出席唐獎第五屆頒獎典禮，被媒體詢問到韓國瑜是否曾稱要有備案時，直接反駁「這是你說的吧！這是媒體說的吧！」他強調，韓國瑜對整個國民黨的支持跟關心是毋庸置疑的，已經是全力的支持，這樣無謂的放話是完全不應該有的行為。

朱立倫特別強調，韓國瑜在全代會前就已經非常明確的表達會參加全代會，也和他見面釐清了一些事實，包括韓冰不會參選中正萬華選區，而另外有惡意的謠言稱韓要進不分區立委名單，也絕對不是事實，「我特別在這邊幫韓市長澄清」。

朱立倫說，包含力挺侯友宜，韓國瑜當時都表達的非常清楚，當然他與韓兩位老朋友相見，一定會對於2024大選的輔選有些討論，但媒體如此放話，對韓國瑜是個傷害，也對現在挺侯友宜的是個傷害。

朱立倫也透露，他看到目前黨內自己做的民調，侯友宜已經追上柯文哲，現在跟賴清德的差距已經非常小。