針對彰化縣議長謝典林退黨，國民黨台北市議員李明賢爆料，據聞還有9名正副議長正在醞釀中，恐引爆藍營退黨潮；不過對於這樣的傳言，國民黨前祕書長李乾龍認為沒那麼嚴重，但坦言確實有傳聞仍有幾人還在「三心二意」，李雖沒有直接點名，但也說出「就是南部那幾個、屏東」等關鍵字。對此，前立委郭正亮1日就表示，「有些其實是大咖但不是議長，大咖湊一湊九個人可能有，但絕對不是正、副議長，現任的我覺得國民黨蠻有把握，大概就是在增加2至3個左右」，引發討論。

郭正亮1日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「今天侯陣營還貼出一個說明，就是各縣市議長表態的談話，他們說台北市議長就是戴錫欽親，新北市就侯友宜的，桃園的議長邱奕勝，北部的這三個就不可能了」，所以郭正亮認為，「那個就是可能包括前議長，如果是現任我認為真的不多了」。

郭正亮最後更說，「有些其實是大咖但不是議長，大咖湊一湊九個人可能有，但絕對不是正、副議長，有的話也可能是前任，現任的我覺得國民黨蠻有把握，大概就是在增加2至3個左右」。