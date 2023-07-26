國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前接受專訪時，點名立委參選人羅智強高喊「政黨輪替大聯盟」傷害士氣，更批評羅「看不起他在最安全的地方（選區）搞把戲」，同時更稱不知道黨主席朱立倫所指的執政大聯盟是什麼。對此，資深媒體人陳揮文26日就表示，「很多國民黨的支持者最近是關電視，因為大家不敢看、不想看，看了每天都是侯友宜民調第三名，大家藍軍看到都崩潰了」，引發討論。

陳揮文26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「金溥聰有什麼資格去放炮呢？有什麼資格去上媒體專訪呢？這就是標準的金小刀之亂，民進黨跟民眾黨都沒有這麼亂，沒有像國民黨這麼精彩的」，陳揮文更爆出猛料，「很多國民黨的支持者最近是關電視，因為大家不敢看、不想看，看了每天都是侯友宜民調第三名，大家藍軍看到都崩潰了，都不想投票，你知道這個有多嚴重嗎？」

最後陳揮文更直言，「你金溥聰根本是越俎代庖，侯友宜鬥得過朱立倫、金溥聰嗎？鬥不贏啦，侯友宜現在已經沒有以前好好做代誌的那個樣子，那個神情已經很疲憊了」。