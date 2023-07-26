國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨（25）日接受專訪透露，鴻海創辦人郭台銘曾問過他「到底應該當King（王）還是King maker（造王者）？」國民黨徵召侯友宜後，金溥聰曾寫封信給郭，並表示他願以個人立場幫郭做好King maker角色，但郭此後沒任何回應。

金溥聰昨接受節目《蘭萱看世界》專訪時提到，郭台銘在4年前選舉時就曾跟他接觸，這次也曾打電話給他，並向金提到他人生十字路口，「我應該當King（王）還是King maker（造王者）？」金溥聰說這通電話是在侯友宜在議會間接表態（選總統）後，因此他當時向郭表示現在情勢不一樣了，且對國民黨來說，要逆勢把郭找回來困難度高。兩人對話後，郭台銘問金溥聰目前是否靜觀，金溥聰則回應「可以這麼說」。

金溥聰提到，當國民黨中常會通過徵召侯友宜前，朱立倫曾在「侯、郭2人都在場」的時候告知誰會被徵召，因此，當國民黨徵召侯友宜後，郭台銘發文稱願意以大局為重，讓他非常感動，不僅致電給郭台銘，還寫了一封信。金溥聰信中提到「你問過我要當King還是King maker，看到你那封信我非常感動，你最適合此刻出來做King maker」，並表示這樣的人格高度會被大家尊敬，還可以在歷史留下美名，金溥聰還強調願以個人立場來幫助郭扮演好King maker的角色。金溥聰更表示，當國家面臨興亡關鍵時刻，不要以一己之私妨礙國家未來，尤其郭一直喊著中華民國派。不過金溥聰也提到了，如果郭有遲疑，他就不打擾，而郭確定有收到這封信，但此後就沒有任何回應。

金溥聰在節目中直言，郭台銘對地方政治真的不太了解，希望郭台銘三思。至於是否會找郭溝通，金溥聰坦言目前的角色不合適，要再觀察一下，不能太著急。