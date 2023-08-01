針對彰化縣議長謝典林退黨，國民黨台北市議員李明賢爆料，據聞還有9名正副議長正在醞釀中，恐引爆藍營退黨潮；不過對於這樣的傳言，國民黨前祕書長李乾龍認為沒那麼嚴重，但坦言確實有傳聞仍有幾人還在「三心二意」，李雖沒有直接點名，但也說出「就是南部那幾個、屏東」等關鍵字。

李乾龍表示，並沒有李明賢所說的9人這麼多，但確實有聽聞相關傳言，至於是哪些人？李則說「想也知道，就是南部那幾個」、「屏東」，不過他也樂觀認為，這些人應該只是還在「三心二意」，並不會真的引發所謂的退黨潮。

至於在侯友宜出訪日本時出現這樣的傳聞，李乾龍直言，在這個節骨眼，有百分之70的民意支持政黨輪替，大家應該屏棄私見來展現團結，洪秀柱當年被「換柱」的怨恨都已放下，韓國瑜心中的結也已解開，而郭台銘說要為台灣的和平努力，不要走向兵兇戰危，就應該信守承諾為民族大義盡心，不能說一套、做一套。

不過李乾龍也強調，「解鈴還須繫鈴人」，當前朱立倫跟侯友宜兩人應該要展現誠意，團結給大家看，目前外界認為中央黨部跟選辦沒有緊密合作是大家最擔心的，在這個「撥雲見日」的時刻，小雞們應該放下心中的疑慮，如朱立倫所說，放下小我的恩怨，「小我小一點、大我大一點」。