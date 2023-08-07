專砸小黃車窗行竊 汐止警循線逮慣竊

今年6、7月在新北市汐止區發生多起砸破計程車車窗竊取車內財物案件，汐止警分局連日追緝，鎖定42歲周姓男子涉案，上月26日前往新店區逮捕周嫌到案，查扣犯案工具，偵訊後依竊盜、毀損罪嫌移送士林地檢署偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

據了解，周嫌居無定所且無固定工作，因缺錢購買毒品，遂趁深夜敲破路邊計程車車窗竊取車內財物，今年6、7月間，在汐止區犯下10起計程車破窗竊盜案，另涉犯1起重機車竊盜、1起機車車牌竊盜及1起娃娃機零錢箱竊盜，總計13起竊盜案件，獲贓款10萬餘元。

周嫌為躲避警方追緝，犯案時經常以口罩遮蔽車牌，經警方過濾上百支監視器影像，鎖定周嫌涉案，並向士林地檢署聲請拘票獲准，上月26日在新店區寶元路巷內逮捕周嫌，並起獲起釘器、美工刀、扳手、螺絲起子等作案工具。

周嫌坦承犯案，偵訊後警方依法將周嫌移送檢方偵辦，並向法院聲請羈押獲准。

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