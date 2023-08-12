感念母親養育深恩，新潤建設董事長黃文辰今上午於母親告別式中，以母親黃李月美名義捐贈1輛復康巴士給新北市政府。新北市副市長朱惕之代表侯友宜市長，到市立板橋殯儀館上香致意，感謝家屬造福身障朋友和失能長輩。黃文辰表示，近日南投受颱風影響，災情嚴重，他在母親後事告一段落後，會立即捐贈物資給南投縣政府，以幫助災民。

黃文辰表示，高齡86歲的母親生前教育子孫要勤儉持家，樂於行善助人、惜福積德，自己長年住在簡單樸素的蘆洲老家房子，卻常捨物捐贈，因此所有母親身後事宜，均秉持母親教誨，以簡單隆重的儀式辦理，再次捐贈一輛復康巴士給市府，希望以此善舉，回報母親養育之恩。

朱惕之表示，黃董事長白手起家，辛勤創業有成後，在新莊副都心蓋房子，鼓勵每位客戶買房子捐贈5000元，公司相對提撥，然後再將這些善款悉數捐出贊助弱勢，不僅回饋鄉里，也間接代客戶行善，在建築業界傳為美談。

朱惕之說，黃董帶頭做公益，也影響新潤機構團隊，一起為社會奉獻，曾於2019年捐贈新北市1輛復康巴士，2020年捐贈1輛社福專車。於新冠疫情嚴峻期間，除號召公司捐助好日子愛心大平台防疫基金700萬元，以添購快篩試劑等防疫物資外，更號召18家企業合捐1105萬元，以補助新北市低收入戶購買快篩試劑，可謂急公好義，苦民所苦。