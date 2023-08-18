飼養寵物的民眾愈來愈多，但棄養情形卻讓收容所感受非常大壓力（新北市政府動物保護防疫處提供）

現今生活型態轉變，飼養寵物的人愈來愈多，動保議題因此更受重視。新北市民間收容所收容犬貓就達約6000隻左右，飼料消耗巨大，為了提升動物福利，新北市動保處媒合知名飼料品牌-法國皇家寵物食品公司捐出1.2萬包飼料給多家民間動物收容所，17日於協會收容所辦理捐贈儀式，動保處為感謝皇家公司的熱情與愛心，現場特贈感謝狀表示感謝。

皇家公司總經理張堇琪表示，公司向來是動物之家及民間動物收容所的飼料捐贈者之ㄧ，長期關懷弱勢貓狗，深知愛心團體或人士設立民間動物收容所收容所，勞心勞力收容照顧這些毛寶貝，避免浪犬流浪街頭，對整體環境改善有很大助益，希望這次捐贈能讓民間收容所裡的貓狗不挨餓，在未來找到溫暖的家。

雖然飼養寵物的風氣盛行，但不當的飼養或棄養情況卻也屢見不鮮，造成收容所很大的壓力，因此各縣市動保處常須與動保團體合作，考量民間動物收容所常面臨經費與飼料不足的壓力，設置捐資物資、捐款專戶讓浪浪提升居住品質，讓想行善者有管道、需要支援扶助者有資源。動保處感謝企業對毛寶貝的愛心，希望起拋磚引玉之效，讓大家共襄盛舉，為毛寶貝福利而努力。

動保處表示，非常歡迎所有對毛寶貝有愛的民眾、團體，若願意捐款或捐資幫助民間動物收容所電洽動保處詢問，並持續幫忙分享認養訊息，為弱勢貓狗尋找下個幸福。相信在眾人的努力下，讓每一份愛的溫暖都會得以延續。