防疫人員用GPS定位系統，快速追蹤運輸車輛的軌跡及路徑。（新北市動保處提供）

非洲豬瘟疫情嚴峻，鄰近國家頻傳疫情，新北市動物保護防疫處召集獸醫師及防疫人員演練非洲豬瘟防災，利用農業部動植物防疫檢疫署建置GPS，查核系統實際操作，即時溯源、追蹤掌控運豬車的行蹤，防堵疫情擴散。動保處指出，定時提升獸醫師及防疫人員防災SOP流程，阻絕疫情。

動保處指出，非洲豬瘟迄今已在全球73國蔓延，台灣為亞洲少數非疫區國家。農業部防檢署2019年起規定全國運豬車輛、化製車均需裝設GPS以利追蹤，掌握車輛移動軌跡。利用「運輸車輛查核系統手機APP」及「家畜及屠體運輸車輛查核管理系統」，便於防疫人員即時查詢。

動保處表示，去年農業部防檢署檢於19家肉品市場車輛入口處建置「自動車牌辨識系統」，可協助查核人員強化運輸車輛GPS管理任務。使用手機即可遠端線上登入系統，監控運豬車輛路線。

動保處日前召開非洲豬瘟防疫沙盤推演，模擬發生非洲豬瘟疫情，依據標準作業程序，推演防疫流程。防疫人員用GPS定位系統，快速追蹤運輸車輛的軌跡及路徑，將疫情影響降到最小。

動保處指出，國際非洲豬瘟疫情仍未停歇，呼籲廚餘養豬戶應落實廚餘高溫蒸煮90°C、1小時以上，場內飼養199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼，違規使用廚餘餵飼者，將依飼料管理法及動物傳染病防治條例查處。