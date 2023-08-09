國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今宣布能源政策，稱支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟。對此，民進黨新北市議員黃淑君表示，去年底選舉，侯友宜曾說不要把核廢料放在新北市，現在能源政策卻大轉彎，不僅自打臉，還倒打新北市市民一巴掌。
黃淑君痛批，侯友宜為了總統大位，還喊出核電廠延役，為參選總統無心市政就算了，現在還要背棄對新北市民的承諾嗎？她呼籲無心市政的侯友宜，請儘快辭職，因為你的發言已經不再代表新北市民了。
國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今宣布能源政策，稱支持核一、核二、核三延役，核四在安全無虞下重啟。對此，民進黨新北市議員黃淑君表示，去年底選舉，侯友宜曾說不要把核廢料放在新北市，現在能源政策卻大轉彎，不僅自打臉，還倒打新北市市民一巴掌。
黃淑君痛批，侯友宜為了總統大位，還喊出核電廠延役，為參選總統無心市政就算了，現在還要背棄對新北市民的承諾嗎？她呼籲無心市政的侯友宜，請儘快辭職，因為你的發言已經不再代表新北市民了。
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