2024總統大選距今（15)日僅僅只剩半年不到的時間，有網路媒體稍早公布最新民調，民進黨總統參選人賴清德仍居第一為33.2%、民眾黨參選人柯文哲居次28.81%、國民黨參選人侯友宜23.52%排最後。但這次民調與該媒體上次做的相比，柯、侯差距拉近到5.29%，侯友宜上漲了2.21%。但此結果也讓網友戰翻。

《Newtalk》今日報導，該媒體於本月13、14日兩天，藉由發出手機簡訊對2024總統大選民意支持度展開民調。針對「2024總統大選您會投給誰？」題目，賴清德領先第二名柯文哲4.39%；柯文哲下滑1.93%、侯友宜則增加了2.21個百分點，與該媒體7月4日民調相比，柯侯差距縮短了4.14個百分點，二、三名未來情勢仍可能有變。不過該報導也提到，綠營現在全力攻打柯文哲，對侯採取點放的作法，也是造成這種情況的可能性之一。

不過該民調也指出，柯文哲在39歲以下年輕族群支持度再度出現暴漲，跟上次相比，20到24歲部分，柯文哲拿下65%，增加5個百分點，25到29歲部分，柯57.53%，增加7.53個百分點，30到34歲部分，柯63.87%，增加3.87個百分點；35到39歲部分，柯54.55%，增加9.55個百分點。

但此調查結果卻讓許多網友無法認同，入口網站《Yahoo新聞》相關新聞下方的網友紛紛留言，「合一合就贏了，不然2024以後日子會很好過嗎？」、「只是怕棄保帶風向假新聞而已」、「想太多了，現在綠的根本不理侯」、「拉侯打柯，綠(4)、白(3)、藍(3)=綠營永續執政，賴清德當選的保證！」、「避兩岸戰爭，請大家力挺侯友宜」、「請民眾小黨柯文哲作副手，支持侯柯配」。

調查單位強調，該網路簡訊民調方式，為透過手機於8月13、14日隨機發送簡訊，邀請民眾回答線上問卷；每則簡訊皆有獨立網址，避免遭到灌票或濫用；最終成功回收1795份有效問卷，在95%信心水準下，抽樣正負誤差值正負2.36%。民調對於主要候選人順序都以隨機方式呈現，並以性別、年齡、地區、教育程度分別加權，以符合整體母數。