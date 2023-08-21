台灣民意基金會公布最新民調，賴清德已經破了40％的天花板，侯友宜掉到只有13.6％，國民黨主席朱立倫今天受訪時質疑樣本抽樣有問題，且這份民調明顯跟其他人做的結果都不一樣，「這種民調最好不要公布」。甚至朱立倫19日更表示，根據自己所掌握的民調，快六成的人希望政黨輪替。對此，資深媒體人陳揮文21日就表示，「6成民意下架民進黨是5月的事情了，甚至5月都沒這個數字，現在是8月了，沒有6成要下架民進黨」，引發討論。

陳揮文21日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得各種民調都應該用尊重的態度去看，像朱立倫主席這麼沒有風度的講法我是非常的遺憾」，陳揮文也呼籲，「朱立倫你把國民黨內參民調拿出來，你只敢在那邊鬼扯內參民調我們追上了柯文哲，跟賴清德差距縮小了，什麼數字都沒公佈，怎麼好意思去批評游盈隆的民調？人家是固定做、公開做，然後你來罵，我覺得很奇怪，你不能因為說做侯友宜民調只有10幾％，怎麼可以說這種民調最好不要公佈，所以說朱立倫真的是豬隊友，扣分扣很大，這會被人家笑的」。

陳揮文最後也提到，「你看游盈隆的民調，他問說你『是否支持民僅黨完全執政？』，支持的有44.5％，不支持46.1％，這兩個是差不多的，這在民調來說是同登同分，並沒有說什麼6成要下架民進黨，而吳子嘉的民調是問『是否支持政黨輪替？』6成民意下架民進黨是5月的事情了，甚至5月都沒這個數字，現在是8月了，沒有6成要下架民進黨」。