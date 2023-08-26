發國難財？上海日料店推防輻射套餐衝上熱搜後緊急下架。（澎湃新聞）

澎湃新聞26日報導，上海一家日本料理店近日推出套餐宣稱可「防輻射」。26日該現象一度衝上熱搜第一。稍晚，該商家已下架此團購套餐內容。

微信號「白鹿視頻」25日介紹，上海一日料店24日在團購平台上架「防輻射」套餐，套餐內含番茄、毛豆、菠菜等菜品。該日料店店員稱，日本核汙水排海後，店裡跟日本有關的東西都不用了，食材原料都是用本地的。關於這些食物防輻射的效果，也沒有特別科學的依據。套餐裡菜品是料理長查資料、翻食譜、諮詢營養師花了心思選出來的，希望在這種特殊時期，大家多吃一點對自己身體有益的食物。

澎湃新聞報導，此套餐上架沒多久，網友紛紛發表自己看法。大多評論質疑這是炒作。「違法了，普通食品不得聲稱宣傳功（療）效。」「『割韭菜』這個詞一看就是為了賺一筆」。「沒有科學依據，就是虛假宣傳！」「千萬不要炒作，大家都累得很」。

也有網友直接點名上海市市場監管部門。微博號「雲無心45」發表微博，說兩點：1、已經是虛假宣傳，當地市場局不處罰的話是「不作為」；2、營養師造謠／傳謠，店家被坑了。

澎湃新聞報導，8月26日該話題討論衝上上海同城榜熱搜第一。當天下午，點擊團購平台發現，該套餐已下架。隨後致電商家，店員表示：「確實下架了，我們覺得『防輻射』太敏感，要優化一下，也調整一下功能表。」店員還稱，沒想到這麼受關注，網友的評論也在密切關注，並否認惡意行銷。