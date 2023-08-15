國民黨總統參選人侯友宜（中）、黨主席朱立倫（中左）15日前往立法院出席「2023模擬立法院」活動，並與出席者一同合影。（姚志平攝）

國民黨青年團今天於立院舉行「模擬立法院」活動，邀請青年體驗立院實務，國民黨總統參選人侯友宜與黨主席朱立倫都到場與學生談話。侯友宜也向學生表示，他將來當選總統，一定會依照憲法到立院做國情咨文報告，讓全國民眾知道未來總統會把國家帶到哪裡去。

國民黨總統參選人侯友宜（中）、黨主席朱立倫（中右）15日前往立法院出席「2023模擬立法院」活動，並與出席者一同合影。（姚志平攝）

國民黨總統參選人侯友宜15日前往立法院出席「2023模擬立法院」活動並致詞。（姚志平攝）

朱立倫致詞時說，模擬立法院跟模擬聯合國很像，透過辯論討論，在每個重要議題上，跟大家一起來交流學習，了解國會運作，是由國民黨革實院、青年團舉辦的模擬立法院活動。而侯友宜大概是備詢經驗最豐富（新北市長、警政署長），而朱擔任立委質詢別人的時間很短，備詢（新北市長、桃園縣長）時間很長。

侯友宜致詞時說，他20年前在立法院被備詢，治安議題最多，備詢是一個責任，是一個態度，要誠懇實在回答立委的議題，將來他當選總統，會按照中華民國憲法，到立法院來跟立委做國情咨文報告，這就是一個態度；他也邀請在場青年，有機會可以來議場旁聽，聽聽他打算為國民做什麼事。

侯友宜說，青年政策的核心思維，就是永遠有青年政策，青年政策要隨著時代環境改變，不斷調整步伐，政府跟社會有責任跟青年一起面對國家未來發展，一代一代要延續接棒，青年朋友的聲音要重視，唯有如此，才能把棒子接上來。

侯友宜說，除了新科技創新外，像是教育政策要跟國際接軌、解決產學落差，還有生育托育、居住正義等，都是要面對的不一樣挑戰，青年朋友要參與公共事務，才能讓國家未來發展一致性，且正向齊心面對未來變局。

侯友宜說，現在大家也非常關心永續發展，因應極端氣候變化，此外，大家也關心國家面臨的處境，包括全民防衛動員法等，也有很多人關心行人交通，還路於民等等，青年朋友在討論過程中都能讓自己在學習過程中成長。他現在在新北市政府每天都要面對青年議題，就是要讓青年發展成為國家最重要力量。