綠營近日猛打國民黨總統參選人侯友宜先前在台南提到的「ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」一詞，指他公然恐嚇，但事實上，侯當時是在回憶1997年南非武官挾持案的往事；資深媒體人陳鳳馨指出，侯友宜在南非武官挾持案時抱著小嬰兒的畫面讓他聞名全台，她還分享了侯當下是在想著他已逝的兒子。

民進黨立委林靜宜與郭國文日前誣指，侯友宜當時說了「不講信用就會被ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ」，並稱這段話是在恐嚇鴻海創辦人郭台銘。侯辦則痛批，侯友宜完全沒有說綠委們指控的這段話，這種惡意操作、製造假訊息的方式比斷章取義還邪惡，根本是無中生有，製造社會對立與仇恨。

陳鳳馨昨（14）日在政論節目《少康戰情室》表示，南非武官挾持案在當年是非常大的新聞，當時情勢相當緊張，槍擊要犯陳進興不只兩度與警方駁火，還開槍打傷了南非武官卓懋祺。而因為已有人質受傷，現場還有年僅7個月、卓的幼子小查克，時任北市刑大大隊長的侯友宜於是進入官邸與陳談判，最後將人質一個個帶出，抱著小查克的畫面，更讓他從此成為全台知名的刑警。

陳鳳馨分享，她曾問過侯友宜當時抱著小查克的感想，侯回她，如果這是他兒子該有多好。此外，她提到，侯友宜的妻子隔天得知此事後，曾質問他為何沒想到家人，侯回道，若是當時有想到，他就不敢進去了。