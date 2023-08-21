麻豆文旦農民郭才良種植的文旦今年在市場有每斤70元的好價格。（程炳璋攝）

台南文旦率先全台進入產季，今年市場價格看好，台南市長黃偉哲21日宣布除有7噸文旦外銷加拿大的溫哥華與多倫多，還外銷日本、新加坡等國家，期許台南文旦打響品牌名號，未來打1場水果銷售的「世界杯」。

台南文旦種植面積1095公頃，每年產量約2萬4700噸，占全台35％，今年產量與價格與去年相差無幾，台南文旦產季全台最早，這周已開始量產，預計直到9月初。

3代種植文旦的麻豆柚農郭才良表示，今年文旦市價達每斤70元，價格看好，但工資、肥料等種植成本也逐年提高。過去幾周一直下雨，影響文旦品質，這周天氣放晴將有助於文旦甜度、口感提升。

除了文旦外，市場逐年看好的紅柚今年可望在中秋節前進入量產，預計也將熱賣。

今年因產季距離中秋節還有約1個月時程，台南市決定搶先行銷，持續開拓海外市場，除了日本、加拿大擴大供應，今年更開拓新加坡市場，首批運送包括文旦加工品在內共3個貨櫃量，船期約1周。

台南市農業局21日在麻豆舉辦台南文旦外銷加拿大溫哥華與多倫多宣傳會，今年有7噸文旦送往北美，船期約3周。黃偉哲期許台南文旦建立良好名牌，仿效法國葡萄酒莊，打響各家名號，未來成為世界知名的水果。