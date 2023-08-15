【全程字幕】內參民調侯友宜追上柯文哲？ 朱立倫曝「上升原因」 @ChinaTimes ​

新北市長侯友宜獲國民黨提名參選總統後，民調始終低迷，國民黨主席朱立倫8月初曾透露，國民黨內參民調顯示侯友宜民調支持度已追上民眾黨參選人柯文哲，甚至與民進黨參選人賴清德接近。然而，昨（14）日有多家媒體公布國民黨內參民調，數字雖不一，但侯友宜仍排老三。對此，朱立倫今強調，「絕對不是事實」，侯友宜正在上升。

朱立倫1日稱國民黨內參民調顯示，侯友宜已經追上柯文哲，並和賴清德差距非常小。當時包括淡江大學大陸所榮譽教授趙春山近等人呼籲公布數字，朱立倫則強調，既然是「內參」民調就不用公布，但黨內很多重要幹部都有看過這數字，且數據是滾動式的，會不斷參考。

然而，昨陸續有媒體公布國民黨內參民調，先是《ETtoday》報導指民調真實數據為賴清德33％，柯文哲32％，侯友宜24％；《TVBS》則報導稱內參民調進行時間點是在侯友宜訪日行之際，數據顯示，賴清德支持度約32-33％、柯文哲25-26％、侯友宜22-23%。

朱立倫今則強調，媒體公布的內參民調「絕對不是事實」，朱立倫表示，國民黨做的內參民調都顯示侯友宜在持續上升，且可以看到的趨勢是全代會後藍營支持者已逐漸歸隊。

國民黨發言人林家興昨也指出，內參民調並沒有外流或是公開；媒體報導的民調數字與黨內實際內參民調有出入。