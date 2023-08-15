新北市長侯友宜與全國各區漁業代表餐敘，承諾將讓漁民的生計能夠確保，大家都有錢賺。（張志康攝）

新北市長，同時也是國民黨提名總統參選人侯友宜，15日晚間出席瑞芳區漁會主辦的全國漁會聯誼會餐會時，痛批蔡政府的能源政策，包括太陽光電、漁電共生，都嚴重影響中南部養殖業漁民生計，讓漁民哀哀叫。

侯友宜在致詞時表示，近來因為要拚總統，常到中南部，很多中南部的漁民跟他說，希望漁港能夠改善得更好，這是很多漁民的想法，他覺得很重要。

侯友宜指出，他看到在發展的過程中，很多漁民也面臨漁產外銷的問題，比如石斑魚的外銷及養殖業就遇到困難，虱目魚的價格也不斷上升，更看到中央政府因為能源政策的問題，諸如太陽光電、漁電共生，導致生態遭到破壞，也讓養殖業形成競爭，造成養殖業漁民生計出現問題。

侯友宜認為，環境生態要顧、生產要顧、養殖業也要顧，我們漁民更要顧，不能為單一的能源政策跟生態的破壞，與養殖業漁民競爭，讓漁民沒辦法生活，大家都哀哀叫。

他說，這段時間常到各地走訪，很多養殖業的漁民，都向他表示漁民討海人很辛苦，所以未來他若當選總統，一定會將漁會提出來要改進的相關事項做好，尤其是漁民生計要顧好。他認為，其中海洋復育很重要，讓生態能夠永續，所以新北市才與海大進行建教合作，讓海洋復育，能夠在新北北海岸的生態、魚類，能夠繼續繁衍下去。

侯友宜指出，未來他會繼續努力讓漁民的生計能夠蓬勃發展，同時讓漁產品能夠賣得出去，甚至能夠讓兩岸關係做得更好，讓台灣的漁產品能夠賣到對岸。他認為，兩岸只要能好，台灣的農漁產品就能夠賣出去，對岸的市場很大，同時也能讓兩岸關係能夠穩定下來；隨著兩岸關係穩定，大家才有錢可賺。

侯友宜強調，想當總統的人要照顧漁民、照顧大家，今天感謝大家。他也向在場的漁會代表們喊話，他說新北市有403萬人口，再加上流動人口有453萬人，如果有漁產品賣不出去的，新北市有農漁市集，歡迎來新北市銷售，新北市有足夠大的市場可以幫助銷售。如果有漁產品賣不出去，新北市會跳出來為大家扛責任。