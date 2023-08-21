通膨壓力山大，儘管物價飛漲，房產走向依然穩健。《平均地權條例》推升自住動力，加上「青安房貸」可拉長購屋寬限期，讓剛需買盤出手尋找生活機能與環境優渥的自住宅。「亞昕森中央」壓軸40坪3房以「環景城中城」定位吸引雙北菁英，全案毗鄰4800坪濕地公園，由信義計畫豪宅團隊親自操刀。新莊副都心佔地逾30萬坪，10大建設醞釀底氣，機能連結迤邐，堪稱新北最具發展力的黃金城區。

據中央大學經濟發展研究中心2023年6月調查，「購買房地產時機」連續34個月保持樂觀，佐證巴菲特的論點，「30年存房是對抗通膨的最好工具」。因此，好房不怕接受考驗，位於副都心蛋黃區的「亞昕森中央」以生態都心為標的進行大規模綠化，基地達2100坪，綠覆面1150坪，綠覆率50%；除鄰近中港綠堤、更與4800坪塭仔底濕地公園相依。此外，大尺度3房規劃迎賓玄關、客廳打造4.5米電視牆、主臥配套4件式衛浴，可設置L型大衣櫃，舒適賣點吸引新莊首購、換屋族群，其中52%來自自營商與科技業主。

「亞昕森中央」以生態都心為標的進行大規模綠化，基地達2100坪，綠覆面1150坪，綠覆率50%。(圖:亞昕提供)

「亞昕森中央」比鄰國家電影中心、機場捷運線、新莊聯合辦公大樓、凱悅嘉軒酒店、i-Tower雲端科技大樓、宏匯廣場等10大建設，盡享人口紅利。交通部分，距離機捷新北產業園區站及捷運環狀線新莊副都心站只需步行約8分鐘、國道1號約5分鐘，南來北往皆是便利。

巴菲特提倡「30年存房是對抗通膨的最好工具」，「亞昕森中央」壓軸40坪3房以「環景城中城」定位吸引雙北菁英賞屋。(圖:亞昕提供)

「亞昕森中央」引進日本共生住宅理念。建築規劃人柯宏宗說：「生活空間與自然共鳴和諧，讓人們從中獲得健康愉悅，就是我定義的『理想建築』。」並從東京城中城的頂級住辦為鏡，讓雙塔型態以空中綠廊作為連結，若深入每個樓層模擬生態環境的開放區域，都能發現生趣巧思，這種與自然共生共榮的方式，能夠讓人們輕易擺脫煩憂恢復朝氣。

為堅持日系營造品質，「亞昕森中央」聘請經驗豐富的「竹中工務店」田中純夫擔任營造技術顧問，東京鐵塔與東京巨蛋等國際級地標皆出自他的嚴謹。40年職人生涯搭配亞昕集團標準的「全昕守護」八道程序把關，品質值得信賴。建築營造過程中，除了經過廠商、營造主、公司稽查考核外，最後田中純夫的關卡更是嚴謹，也曾遇到工法不達標而拆掉重做的案例，這些追求只為了提高建築壽命，達成日本建築超過50年依然完好的水準。

「亞昕森中央」建築規劃人柯宏宗和「竹中工務店」營造技術顧問田中純夫擁有明確理念，打造品質與理念皆具的理想建築。(圖:亞昕提供)

「亞昕森中央」使用的建材是引進國際趨勢與久經市場淬鍊的第一線產品，為求抵禦地震損害，採用超強防水塗層搭配新日鐵制震；工學建材則引進瑞典DURGO防疫吸氣閥、SHARP醫療級電梯空氣清淨機，阻止疫情滲透居家環境；使用YKK氣密窗與5+5mm膠合low-E玻璃，管道間封板及浴廁當層排氣、7道工序的浴室防水系統等，皆使用高材質與最高等級施工規格，讓家最終回到居住舒適的核心。「亞昕森中央」以自然為主景、住戶為主角、建築為主體、機能為主題，彼此環環相扣，給換屋族夢寐以求的生活雅趣，更使首購自住客擁有房產抗通膨的願景。

亞昕森中央

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