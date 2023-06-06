貴陽擁有得天獨厚的自然環境，其四周環繞青山綠水，山巒起伏，溪流縱橫。城市的規劃注重生態保護和綠化建設，公園和綠地遍布各個角落，讓居民無論到哪都可以欣賞花海或漫步公園，盡情享受大自然的美好景色和清新空氣。

作為貴州省的政治、經濟和文化中心，貴陽擁有豐富多樣的文化資源。這裡聚集著眾多博物館、藝術館和文化遺址，展示著貴州豐富的歷史和民俗文化。同時，貴陽也是中國著名的旅遊勝地，吸引了大量的國內外遊客前來領略貴州獨特的少數民族文化和風景名勝。

貴陽花濕地公園。（圖／旺北蹇金津提供）

在貴陽的旅遊景點中，花果園濕地公園無疑是一個絕佳之選。花果園被譽為全亞洲面積最大的社區，佔地10平方公里，總投資高達1000億元人民幣，總建築面積達到1830萬平方米。目前，已有約45萬人在這個地區定居。花果園濕地公園是整個項目的核心區域，占地約16萬平方米，設置了觀鳥區、觀魚區、嬉水區等多個景點。此外，公園內還有綠草如茵的花園、噴泉和茂密的竹林等美景。

花果濕地公園一隅。（圖／旺北蹇金津提供）

為了保護環境，濕地公園引入了雨水收集及處理系統，將處理後的水用於公園的水源供應、綠化、車輛清洗和衛生設施，甚至用於市政用途如消防和空調。如此，減少了污染物排放量、增加了再生用水量，有利於保護環境並維持區域的水文平衡。

貴陽花果園公館，有貴陽白宮之稱。（圖／旺北蹇金津提供）

如今，花果園濕地公園已成為貴陽市民休閒娛樂的熱門去處。其周邊商業業態完善，生活機能齊全，附近的地鐵站也即將完工，交通便利。未來，必將成為熱門旅遊景點。