中華台北及日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡、印度等7國女壘小將，爭奪U15亞洲盃女子壘球賽冠亞軍。（楊靜茹攝）

U15亞洲盃女子壘球賽前2名，可參加10月在日本東京辦理的U15世界盃女子壘球錦標賽。（楊靜茹攝）

南投縣副縣長王瑞德（左3）12日主持第1屆U15亞洲盃女子壘球賽宣傳記者會，希望鄉親為中華小將加油，為台灣留下首屆賽事金牌。（楊靜茹攝）

亞洲壘球總會及世界棒壘球總會（WBSC）為發展壘球運動，培育各階段壘球運動選手，舉行第1屆U15亞洲盃女子壘球賽（2023 U15 Women Softball Asia Cup），12日南投縣副縣長王瑞德主持球賽宣傳記者會，預告13日至17日在埔里福興壘球場進行為期5天賽事，冠、亞軍隊伍可參加10月在日本東京辦理的U15世界盃女子壘球錦標賽。

U15亞洲盃女子壘球錦標賽共7支隊伍參賽，包括地主中華台北及日本、韓國、香港、菲律賓、新加坡、印度等，12日在鎮寶大飯店舉行球賽宣傳記者會，埔里鎮長志城也以地主身份，歡迎國際球員到埔里山城比賽，賽後可以品嚐埔里特色小吃，並幫忙埔里行銷觀光。

王瑞德表示，南投縣女壘運動有完整培育訓練，從國中、高中到大學，縣內女壘戰績輝煌，2023年各級賽事奪得3冠1亞佳績，分別為社會甲級女壘聯賽冠軍、大專女子壘球聯賽冠軍、高中女子壘球聯賽冠軍、國中女子壘球聯賽亞軍，堪稱女壘國手搖籃，本次中華隊16名選手中，有1名埔里國中好手古羽涵，希望中華小將為台灣留下首屆賽事金牌進軍世界盃。

縣府教育處指出，第1屆U15亞洲盃女子壘球賽13日下午3時半開幕，南投縣長許淑華將擔任開球嘉賓。中華台北小將13日下午4時首戰，將對上新加坡，預計6月17日上午11時為本賽事銅牌戰、下午1時為金牌戰，歡迎民眾到場為中華小將加油，獲透過WBSC線上影片平台GameTime觀賞實況轉播。

縣府表示，台灣女壘實力堅強，去年在伯明罕世界運動會拿下銅牌後，世界排名躍升至第3名，南投縣是台灣女壘的搖籃，縣長許淑華也全力支持體育活動，感謝亞洲壘球總會會長、也是南投縣議會副議長潘一全，協助這次亞洲盃女子壘球國際賽，教育部體育署、南投縣縣政府共同配合下，比賽場地福興壘球場也進行內部細項整修，期待未來能在南投舉辦更多國際賽事。