新北市幼兒園餵藥案引發藍綠互嗆，新北市長侯友宜呼籲副總統賴清德盡快交代檢方釐清藥物來源。賴清德今天強調，這個時候最重要的是孩子的健康，他再度呼籲侯友宜或新北市政府應儘速成立醫療團隊，並喊話「侯市長加油！一定要好好照顧小孩子。」

新北市幼兒園餵藥案引發家長及各界強烈關注，賴清德日前批評新北市政府的動作太慢，並建議成立醫療團隊，侯友宜則反嗆賴清德搞不清楚狀況，並要求賴清德應盡快交代檢方釐清藥物來源。

賴清德今天上午出席「2023台灣投資博覽會」，會前接受媒體聯訪，對於侯友宜兩度要求賴負責，他說，這事件的重點應該放在孩子身上。因為「大家想一想，如果這些孩子是我們自己的孩子，自己的孫子，我們會有多難過，我們應該要將心比心」。

賴清德認為，這個時候最重要的就是孩子的健康，他還是要強調，請侯友宜或新北市政府應該儘速成立醫療團隊，來保護這些孩子的健康，他也公開向侯友宜喊話，「侯市長加油！一定要好好照顧小孩子。」