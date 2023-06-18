2024總統大選，最新民調顯示民眾黨參選人柯文哲支持度33%居冠；民進黨參選人賴清德支持度30%；國民黨參選人侯友宜支持度23%。對此，媒體人張禹宣認為，賴清德只想投機，靠著藍白拉扯均分後坐享其成，卻犯下最大的錯誤，忽略了人民下架民進黨的決心。

據《TVBS民調中心》今(18)日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭；賴清德支持度30%位居第二；侯友宜支持度23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，張禹宣今發文分析該民調，並認為這結果證實了賴清德真的不會打選舉。

張禹宣進一步分析道，賴清德即便守住3成的基本盤，卻忽略了支持政黨輪替的選民仍然是相對多數的事實，討厭民進黨並沒有消失。張禹宣認為，賴清德只想投機，靠著藍白拉扯均分後坐享其成，卻犯下最大的錯誤，忽略掉人民下架民進黨的決心。

當民進黨猛打侯友宜，不斷用迷因、側翼將侯友宜小丑化，張禹宣認為其目的不在於把侯友宜打死，而是假定了一個錯誤的前提，也就是國民黨的基本盤至少有兩成五，民進黨真正的目的是要將侯壓制在最低標，跟柯文哲的中間選民完全區隔，藉以達到4:3:3的理想值。張禹宣強調，民進黨錯判了人民想要下架他們的決心。