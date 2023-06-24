民進黨總統參選人副總統賴清德明天信賴之友會最後一場成立大會，蔡英文總統選在關鍵時間點，今天出面整合，主動邀請副總統賴清德與小英之友會及小英志工團的幹部團聚；據轉述，會中蔡總統向小英之友會幹部下達動員令，賴清德各縣市競選總部成立時，各縣市小英之友會成員要全力輔選。

小英之友會榮譽總會長陳時中昨天在臉書指出，適逢端午節連假，中午蔡總統邀請賴副總統賴清德 與小英之友會及小英志工團的幹部團聚，並聽取百工百業的政策建言。

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陳時中說，很高興，各縣市的現任會長全員到齊，大家交流將近3小時，彼此互動溫馨熱絡。與會的大家知無不言、言無不盡，給予總統和副總統許多建議。

據與會者轉述，今天因為小英之友會幹部全員到齊，20多人齊聚，中午不是吃應景的粽子，而是吃掛包；蔡英文總統主動詢問大家，如何幫賴清德，並要大家提意見。

與會者給賴清德不少建議，尤其大家對於賴清德在青年選票上，認為不及民眾黨柯文哲是事實，除了建議賴清德在青年住宅等有關年輕人的政策上要多加把勁，在講話、態度上，要能夠跟年輕人親近。

與會者說，有人提到，柯文哲每次都亂講話，但是年輕人喜歡聽，賴清德講話語氣比較嚴謹，不會亂講話，但是可以輕鬆一點，貼近年輕人。

據轉述，賴清德笑著說，其實自己都很輕鬆，不知道為何大家聽起來都不覺得輕鬆。說完，大家都笑了。

與會者也期許賴清德，除了要延續蔡英文的政績，更要超越蔡英文的政績。

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陳時中說，眾所皆知，台灣面對國內外政經局勢的各項挑戰，2024年的大選至為關鍵。因此，小英之友會達成共識──將全心全力投入、支持賴副總統，在蔡總統八年執政的正確路線上，團結一致贏得2024。

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他表示，大家都是TeamTaiwan挺台灣的成員，要發揮「一加一大於二」的力量，持續推進經濟穩定成長、持續維持區域和平穩定現狀、持續照顧人民生活福利、持續落實世代正義；讓台灣在全球供應鏈中的地位和關鍵角色更為鞏固，讓台灣在國際社會更受支持，讓民主台灣更有力量。