前美國國務院主管全球事務次卿杜布蘭斯基29日傍晚率領新美國安全中心 (CNAS)「下一世代國安領袖計畫」訪團拜會民進黨。訪賓詢問如何增強青年世代支持，民調中心主任陳博洲表示，民進黨針對不同年齡層的選民有不同的溝通策略。30到39歲的選民多數已成家立業，疫情對生活影響更沉重。整體仍肯定蔡總統執政路線，會訴諸延續施政的安定感。20到29歲的青年選民透過減壓政策，減輕負擔，對未來有期待。

這場拜會，雙方就2024年總統大選國際夥伴及國內選民所關注的重要議題交流，民進黨副祕書長楊懿珊副表示，台灣總統大選中，兩岸關係永遠是選民最關心的政治議題，特別是在去年烏俄戰爭爆發後更是如此。美國在保障台灣及印太區域和平穩定方面，扮演了極為重要的角色，最近幾個月美國和許多鄰近國家元首，如韓國、菲律賓總統展開會晤，並在發表的聯合聲明一再重申需要確保台海的和平穩定。

國際部主任謝佩芬指出，相較於中國一再單方面破壞台海穩定，民進黨的立場一直都很清楚，台灣早已是主權獨立的國家，不需要另行宣布獨立。

她說，台灣兩千三百萬人民相當珍惜、重視現在這個和平穩定、享有民主、自由、保障人權與主權的台灣。民進黨認爲無論在共同理念或地緣政治因素上，美國都是台灣的重要盟友與夥伴。

中國部主任吳峻鋕指出，2012年習近平擔任中國領導人後，中國就想用一國兩制方案併吞台灣，這個方案和台灣主流民意完全衝突。民進黨主要政策是維持現狀，面對中國不斷升高的壓力，及兩岸完全相反的立場，蔡總統透過兩個方式，展現了微妙的平衡。

他說，第一是，對中國不挑釁，第二則是在國際社會上得到支持不會冒進，但受到壓力也不會屈服，黨主席賴清德也多次公開表示會延續蔡總統的兩岸政策，站穩立場，但會尋求和中國的對等談判。

國際部副主任邱雯莉則分享政府幫助年輕世代的實際作為，尤其是針對年輕家庭上著墨甚多，除了增加托嬰、托育及幼教補貼外；在長照的政策上也增加預算減緩許多家庭的負擔，社會安全網的建立也更臻完善。

謝佩芬轉述，此次會面時長達一個半小時，雙方仍意猶未盡，現場氣氛熱絡。民進黨國際部特別準備婚姻平權紀念啤酒杯致贈訪賓，訪團成員對於民進黨持續推動進步價值的行動與堅持，也紛紛表達肯定。