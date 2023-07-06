接見科展代表團 。蔡英文期勉替台灣注入新研究能量（翻攝自總統府錄影畫面）

蔡英文總統今天接見我國參加2023年各國國際科學展覽會代表團，今年在「義大利科學博覽會」及「突尼西亞國際工程與科技節」中，我國代表團4件作品全數獲獎。她期許，保持對世界的好奇心與對研究的熱情，未來持續發揮自己專長，替台灣社會注入新的研究能量。

蔡英文首先恭喜所有獲獎者，讓世界看見台灣學生紮實的科研實力。今年，由科教館所主辦「台灣國際科學展覽會」，共有21個國家、355件作品參加。這也是在疫情影響下，睽違兩年，國內外選手終於可以再以實體方式，一起切磋交流。

她指出，科教館從台灣的參賽者中，選出24件作品、33位同學，代表台灣參加國際重要科展。在「美國國際科技展覽會」這項全球規模最大的中學生科展競賽中，代表團不僅獲得7個獎項，更得到美國化學學會和美國數學榮譽學會肯定，非常不容易。而在「義大利科學博覽會」及「突尼西亞國際工程與科技節」中，代表團的4件作品也全數獲獎。

參賽學生的研究題目，除了在基礎科學有深入討論，在應用科學部分也結合科技、醫療、環境等內容。蔡英文舉例，像是參加美國ISEF的陳若雅，就以製作釉藥成色的經驗，建立模擬數據庫，預測燒製釉藥的成效，獲得大會工程力學科二等獎。

陳亭儒和王允芊的作品，獲得義大利FAST大會金牌。他們希望提升穿戴科技的功能，幫助人們隨時監測血壓狀況。她肯定這些同學，不僅在各學科領域中有厚實的基礎，也致力解決生活中的問題。

蔡英文感謝幾個長期贊助科學研究的單位，包括崇友文教基金會、李國鼎科技發展基金會、育秀教育基金會以及映象有限公司，以行動投資我們的下一代，讓台灣科研能量持續茁壯。也感謝許多老師、研究員，帶領同學投入研究，並且將成果帶到國際上。「這些付出都能在未來，推動台灣在不同領域上有更豐碩的成果」。

她相信同學們透過這些參賽經驗，累積更堅強的實力。也期許大家，保持對世界的好奇心，還有對研究的熱情，未來持續發揮自己專長，替台灣社會注入新的研究能量。