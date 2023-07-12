旅台外籍人士Boaz Shmueli表示，在台灣某咖啡店內看到一張空桌放了一支iPhone佔位，後來進店內找座位的人都會自動略過，讓他大讚「台灣是全世界唯一一個，可以用iPhone佔位的國家」，貼文引發世界各地網友驚奇，盛讚台灣人之間有高度的信任，是世界級公民。

Boaz Shmueli近日在個人推特上傳一張照片指出，只見在一間連鎖咖啡店，坐滿了內用的客人，其中一張圓桌上放了一支iPhone，卻不見手機的主人，疑似是用手機佔位子，後來進入店內想找內用桌的人，都會自動略過那張桌椅，也不見有心人順手牽羊，這景象讓他嘖嘖稱奇說，「台灣是全世界唯一一個，可以用iPhone佔位的國家」。

taiwan is the only country in the world where people use their iphone to secure a table pic.twitter.com/34aiNo0FQd — Boaz Shmueli (@shmueli) July 10, 2023

圖文引發世界各地的網友關注，美國全國公共廣播電台（NPR）駐台記者馮哲芸轉發貼文，開玩笑表示，「我現在停好機車後，也都不拔鑰匙了。」

其他外國網友也分享在台灣看到的狀況，「上次我到台灣，看到咖啡店的內用桌放了一台筆電，也不見主人，這個安全性真是令人驚訝」、「這張照片背後的故事是，台灣人之間有高度的信任和誠信，不需要監控攝像頭、警察和保安來執行法律和秩序，是世界級公民」、「在台灣，把物品放在咖啡店或餐館的桌子上，離座上廁所或在戶外抽菸，10分鐘後回到座位，這些物品100%還在。」

但也有人提醒在外仍要注意隨身物品，「害人之心不可有，防人之心不可無啊」、「外出還是要提高警覺比較好，不要這麼放鬆」。

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