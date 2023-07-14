在iPhine 14表現疲乏，以及上半年消費性電子產品需求大幅下滑，供應鏈都在拚命銷庫存等因素下，加上蘋果近期不會有更誘人的性能升級，外界本來對iPhone 15不抱太大希望。

艾夫斯指出，iPhone 15系列會採用新的設計、擴大電池容量、優化相機品質，在售價方面會上漲100至200美元。

在AI等熱門議題上，艾夫斯表示，iPhone 15系列會成為蘋果的一個重要基礎，將極大地增強Health相關APP，透過引入人工智能，改善心率，呼吸和睡眠的數據收集。以AI增強的Health應用可以定制用戶鍛鍊和膳食計劃，並通過更好的數據跟蹤從睡眠到呼吸的一切。它通過監控鍛鍊和膳食計劃、追蹤睡眠等，幫助用戶實現全面的管控。

另外，AI還將用於通過捕獲語音然後分析短信來跟蹤情緒。而蘋果還可能在App Store上開闢一個專門的區域，專門展示AI驅動的APP。