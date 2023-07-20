權值股今並未發揮明顯領軍作用，台積電法說即將登場，今日市場觀望，台積電股價平盤上狹幅震盪，最高達584元，逼近5日線；鴻海(2317)同樣僅小漲約0.5%。聯發科(2454)、大立光(3008)壓回震盪，股王信驊(5274)更是下跌逾2%。

市場傳出蘋果計畫開發生成式人工智慧(AI)工具，劍指OpenAI、Alphabet旗下的Google等，惟消費者策略尚未有明確方向。今AI概念股受到激勵，緯穎(6669)大漲逾5%，廣達(2382)早盤後股價急拉，漲幅逾4%，分盤交易中的緯創(3231)漲幅逼近4%，技嘉(2376)亦上漲逾2%。

美銀行股續揚，台股今也見買盤點火金融股，在早盤後順勢帶動台股漲幅放大。富邦金(2881)由黑翻紅，與國泰金(2882)漲幅均在0.5%~1%震盪走揚，第一金(2892)、兆豐金(2886)、中信金(2891)也均有上揚表現、漲幅約0.5%。

另外，搶搭暑期旺季題材，航空股今日高飛，華航(2610)開高走高，大漲逾4%，長榮航(2618)順勢大漲逾3%，亞航(2630)亦上漲逾2.5%。

分析師認為，美國6月CPI及PPI數據優於預期，降低投資市場對升息碼數的預期，加上消費者信心指數回升至2021年9月以來新高，顯示充分的就業減緩了經濟衰退的疑慮，激勵美股在科技股領漲下創波段新高。台股連兩日開高走低，成交量都超過4000億元，顯示17300之上壓力漸增，短期技術面露出背離跡象，但目前仍站穩月線中多格局不變，預期高檔震盪過後仍偏多看待。目前市場屏息靜待台積電法說所釋出的風向球，持續建議可布局趨勢性類股，如AI及高速運算概念、網通及光通訊、汽車零組件及電動車，再搭配短期暑假商機的航空及遊戲等。