日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱為「猛暑日」。昨天東京市區最高溫度達35.9度，追平2001年7月創下的最多「猛暑日」紀錄。
日本氣象協會指出，截至日本時間今天上午10時止，日本最高溫35度出現在東京市區及千葉縣市原市，神奈川縣海老名市以34.8度次之。
日本氣象協會預測東京今天最高溫將上看37度，至於埼玉市、前橋市、名古屋市、岐阜市等更可能高達39度，而埼玉縣熊谷市可能在今年首度飆破40度。（譯者：楊惟敬∕核稿：黃名璽）1120726
日本東京市區今天上午9時50分的氣溫已達逾攝氏35度的「猛暑日」，是本月第8天，創當地觀測史7月「猛暑日」天數新高紀錄。
日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，攝氏35度以上稱為「猛暑日」。昨天東京市區最高溫度達35.9度，追平2001年7月創下的最多「猛暑日」紀錄。
日本氣象協會指出，截至日本時間今天上午10時止，日本最高溫35度出現在東京市區及千葉縣市原市，神奈川縣海老名市以34.8度次之。
日本氣象協會預測東京今天最高溫將上看37度，至於埼玉市、前橋市、名古屋市、岐阜市等更可能高達39度，而埼玉縣熊谷市可能在今年首度飆破40度。（譯者：楊惟敬∕核稿：黃名璽）1120726
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