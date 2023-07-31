韓國今年酷暑來得猛烈，週末連續兩天最高氣溫飆破攝氏35度，據韓國疾病管理廳統計，韓國各地累計12人推測死於中暑，今夏至少已有15人不敵炎熱氣溫喪生；前往海邊、溪谷戲水時發生的溺水事件則造成5人死亡。

韓國疾病管理廳今年自5月20日起實施中暑急診室監視措施，截至7月28日為止，共938人因中暑送急診，其中178人發生於7月26日至28日間，累計3人喪生；但推測因中暑死亡的人數在29、30日大幅飆升至12人，累計達15人喪生。

隨著週末因炎熱氣溫選擇去海邊、溪谷戲水消暑的民眾增加，各地也陸續傳出溺水事件，包括一名為救溺水兒子下水的父親，以及與朋友前往溪谷或海邊戲水卻遭遇不幸的20多歲旅客。

除人身事故外，開冷氣導致的大量用電也讓部分地區電網不堪負荷，京畿道、首爾、光州等地居住人口密集的住宅區接連傳出大規模停電，讓炎熱夏日更加難熬。

據韓國氣象廳預測，韓國各地多數地區未來幾天的最高體感溫度仍將維持在33度至35度左右，各地政府也不斷透過手機警報呼籲民眾注意補充水分、減少外出活動。（編輯：林治平）1120730