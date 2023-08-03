中國陸續宣布對多種稀缺金屬進行出口管制後，國際市場立即發生變化，許多工業國家己陸續出現儲量不足的現象。據大陸《央視新聞》報導，韓國已出現金屬儲備不足的現象，在今年5月底電池產業極重要的鋰僅夠用5.8天，包括鎵在內的13種稀缺金屬平均儲備量只有42天。

《快科技》報導，韓國目前的稀有金屬儲備量嚴重不足，使得製造企業對於原材料短缺的擔憂持續升級。在韓國唯一的一個稀有金屬國家級儲備基地，截至今年5月底，基地13種稀有金屬的平均儲備量只有42天，遠低於目標值。其中鋰儲備量僅有短短的5.8天。

同時，韓國另一種用於製造電動汽車動力電池的重要金屬鈷的儲備量也只有12.4天，而目標儲量是180天；用於尖端半導體和太陽能板用太陽能電池等的鎵的儲備量為40天，不到該國儲備目標量的一半。

報導說，韓國稀缺關鍵金屬儲量不足的原因是多重的，今年韓國緊縮財政預算，購買稀有金屬的撥款相比去年減少了2成多。然而，稀有金屬的價格卻在劇烈波動，鋰的國際市場行情再次走高。

分析認為，在電動汽車、太陽能發電等環保大趨勢下，如果韓國不能找到合適的對策，稀有金屬短缺可能會成為影響韓國相關產業發展的重大風險因素。

報導表示，鋰礦是支撐新能源汽車產業發展的重要資源，雖然現在有很多新型電池興起，但短時間想取代鋰電池還有一定難度，而像鎵這樣的稀有金屬更是能影響一個國家科技產業的發展。

根據商務部、海關總署此前發佈的《關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》，8月1日起，中國對鎵、鍺相關物項實施出口管制。媒體也引述專家分析說，鎵鍺管制出口可能只是剛開始，未來中國管制出口稀有金屬項目可能會愈來愈多。