今年在韓國舉行的世界童軍大會連續遭遇酷暑、暴雨及颱風威脅，主辦單位決定今起協助各國代表團轉往其他安全地區下榻，台灣代表團已分別抵達位於首爾市及京畿道的4所大學宿舍。

駐韓國台北代表部向中央社說明，台灣童軍團回報已獲世界童軍大會主辦單位分配到首爾市立大學、世宗大學、高麗大學及韓國外國語大學龍仁校區避颱，主辦方也表示，會另行提供醫療交通與營外活動。

第25屆世界童軍大露營於8月1日起在韓國新萬金營地進行，但在開幕前一天就有媒體刊出現場施工照片，質疑是否真已準備好舉行活動；果不其然在活動首日就在酷暑中傳出400多人中暑消息，現場衛生狀況也不理想。

台灣代表團也陸續反映蚊蟲、酷暑等適應問題，駐韓代表梁光中4日前往營地關心現場情形時，也帶去大量瓶裝水及鹽片，並要求大會加強營地消毒與提供醫療協助。

考慮颱風卡努預計在10日登陸韓國，台灣團約1500人最終在7日請求提前撤離，駐韓台北代表部同時協助協調多間大學宿舍及中小學體育館、教室作為臨時住宿地點，以及相關食宿交通報價；不過主辦方在當天下午宣布全面提前拔營，台灣團也轉為聽從大會安排移動，在今早率先離開營地。

其中約400名團員下午抵達位於首爾市城北區的高麗大學宿舍下榻，區廳為此啟動緊急對策班，與校方、警方共同維護未來5天的住宿安全與衛生，表示希望盡力彌補團員們提前拔營的遺憾，留下在韓國的美好回憶。

這次令各國代表團苦不堪言、被韓國民眾斥為「國恥」的世界童軍大會，結束後料將面臨來自各界的嚴厲檢視。從4日起連續4天至新萬金營地與各國代表團會面、視察現場狀況的韓國國務總理韓悳洙今天雖強調，當前已圓滿結束活動為優先，但也表示會後將釐清活動缺失原因。

包括執政黨國民力量及最大在野黨共同民主黨在內的朝野議員，自2日至今已向全羅北道政府提出55件相關資料要求；總統辦公室官員也向媒體表示，這次活動預算高達1000億韓元（約新台幣23.8億元），卻衍生如此多問題，有必要釐清背後原因。