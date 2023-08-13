台灣漫畫在日本大阪看得見。文化內容策進院（文策院）和台灣品牌「神農生活」合作，於日本大阪近鐵百貨推出「台灣漫畫雜貨屋」，設置台漫主題展售專區，藉由日本最大書籍經銷商「東販」，於活動期間在大阪三家「Book 1st」書店設置台漫專區，販售已有日文版的台灣漫畫。

日本作為深耕多年的漫畫大國，擁有成熟的產業機制，近年網路漫畫與韓國條漫競爭下，也積極尋找新的作品。文策院表示，台灣漫畫之中偏向日系風格的類型、多元的題材面貌，以及文化上的親近性，都讓日本市場對台漫接受度較高，更有意願推動商業合作；台灣漫畫也能以日本市場為契機，接觸更廣大的國際市場，打造台灣內容品牌。

「台灣漫畫雜貨屋」位於「阿倍野 HARUKAS（海闊天空大樓）」的近鐵百貨內的「神農生活」日本一號店舖內。除了有2023年在台漫推介網站「Taiwan Comic City」新上架37部作品的打卡牆，提供日文線上漫畫試閱，也邀請漫畫家左萱、Pam Pam Liu和Jiji吉吉等繪製新彩圖，主題展售專區也設有和讀者互動的活動。