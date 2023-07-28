文化內容策進院（文策院）統計，運用國發基金投資文化內容產業以來，投資件數與金額逐年增高，今年1月至7月，對比去年同期，投資案件增加4倍，投資總額成長2倍。

文策院28日宣告，今年1至7月以來共通過24件投資案，國發基金投資加上帶動民間投資，累計共新台幣17.98億元，較去年同前的6件、7.53億元明顯成長。文策院董事長蔡嘉駿表示，未來將加快、加大投資力道、促成更大型的投資，也希望增加投資領域、投資型態與項目，四支箭挑戰明年底達成100億國發基金的投資目標，並向國家發展基金管理會爭取第二個百億資金，期能透過資金的挹注，促成文化內容產業的發展，「壯大台灣文化內容產業生態系」。

文策院至今已累計投資33.72億元。蔡嘉駿也指出，文策院目前正與國內大型金控集團、電信公司、跨國媒體集團洽談合作投資，在《文創法》修法通過的投資抵減政策利多之下，增加國內大型企業進場投資的意願，也藉由國發基金的投資，降低產業投資的風險，希望透過政策利多與降低風險兩方面雙管齊下，提高各業界投資內容產業的信心，活絡內容產業的資金市場。

為符合內容產業需求，提供個別專案在開發製作階段的資源需求、活絡資金應用，文策院去年也與國家發展基金管理會、文化部溝通，針對作品、專案類新增「專案型投資」辦法，讓國發基金投資文化內容產業更符合產業樣態。今年已通過之投資案，多為專案形式，包含影視製作、表演藝術、漫畫IP開發，以及音樂品牌經營等。

此外，近期文策院針對不同領域產業舉辦投融資服務說明會，包含6月在台北digiBlock C 數位創新基地舉辦的遊戲專場、高雄亞灣新創園的未來內容專場，7月在文化部影視局舉辦的廣電專場等，9月21日亦將與台北流行音樂中心合作，共同辦理投融資說明會流行音樂產業專場。