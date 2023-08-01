針對近期京津冀地區暴雨洪澇災害，大陸財政部、應急管理部1日緊急預撥1.1億元人民幣的中央自然災害救災資金，支持三省、市做好防汛救災工作，由地方統籌用於應急搶險救援和受災群眾救助，重點做好搜救轉移安置受災人員、排危除險等應急處置、開展次生災害隱患排查和應急整治、倒損民房修復等工作。

根據央視報導，大陸財政部要求三省、市省級財政部門及時下撥中央財政補助資金，切實加強資金監管，充分發揮資金效益，把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，最大限度減少人員傷亡和財產損失。

而稍早大陸國家主席習近平也指示，近日受颱風「杜蘇芮」影響，華北、黃淮等地出現極端降雨過程，引發洪澇和地質災害，造成北京、河北等地重大人員傷亡，要求各地要全力搜救失聯、被困人員，做好受傷人員救治和遇難者家屬安撫工作，盡最大限度減少人員傷亡。要妥善安置受災群眾，抓緊修復交通、通訊、電力等受損基礎設施，儘快恢復正常生產生活秩序。